«فرسان المتوسط» على ساحل المحيط الأطلسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 17 يوليو 2019, 04:24 مساء
المنتخب الوطني يواصل تدريباته اليومية (المركز الإعلامي)

يواصل المنتخب الوطني للاعبين المحليين لكرة القدم تدريباته اليومية بمعسكره الخارجي بمدينة الرباط المغربية، استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى بطولة أفريقيا 2020.

ويجري «فرسان المتوسط» تدريباتهم اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية على أرضية ملعب الفتح الرباطي، وعلى شواطئ مدينة الرباط المطل على ساحل المحيط الأطلسي تحت إشراف المدرب الوطني جلال الدامجة بمساعدة أكرم الهمالي وسالم الجلالي، ويحاول الطاقم التدريبي خلال المعسكر رفع مستوى اللياقة البدنية وخلق التجانس بين اللاعبين المحليين.

وكان المنتخب الوطني للمحليين دخل الخميس الماضي في معسكر إعداد خارجي، يتواصل حتى الأول من أغسطس المقبل بالمملكة المغربية.

وتضم بعثة المنتخب الوطني للمحليين 24 لاعبًا هم: أحمد عزاقة، محمود عكاشة، محمد الهداج، مراد الوحيشي، معتصم صبو، ناجي محمد دراء، أحمد المقصي، ربيع الشادي، عبدالجواد رزق، وائل إبراهيم صديرة، محمد فتحي محمد، شامخ فرج حامد.

كما تضم البعثة: سعد جبارة، عبدالله فتحي عبدالرحمن، معتز المهدي حسين، خالد مجدي المريمي، عبدالرحيم التريكي، فايز جمعة سعد، محمد إبراهيم العياط، محمد رمضان مكاري، محمد عبدالنبي الشتيوي، أحمد محمد أحميد، أحمد مفتاح الحداد، الشامخ القذافي.

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