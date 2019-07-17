ملعبا الاتحاد والأهلي طرابلس بأحدث المواصفات العالمية

ملاعب تحت التجهيز في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدير إدارة المشروعات بهيئة الشباب والرياضة بطرابلس، دكتور محمد المجدوبي، أنه في إطار اهتمام هيئة الشباب والرياضة بالبنى التحتية للأندية الرياضية فإن العمل جارٍ بتعشيب ملعب شهداء عبدالجليل، كما أن تعشيب ملعب نادي الشط دخل مراحله الأخيرة.

وتجرى اليوم الأربعاء مراسم تسليم مواقع ملعبي ناديي الاتحاد والأهلي بطرابلس لشركة المتحدة للتجهيزات الرياضية لبدء العمل في تعشيب الملعبين بعشب إيطالي وفق أحدث المواصفات.

وأضاف المجدوبي قائلاً: «قريبًا سيبدأ العمل في تعشيب نادي الوحدة وصيانة وتطوير صالة نادي المدينة».

يشار إلى أن من بين خطة هيئة الشباب والرياضة إنشاء مركز متكامل للمنتخبات الوطنية بمدينة الخمس، ويشمل ثلاثة ملاعب لكرة القدم وصالات تدريب متكاملة وصالة للإعداد البدني وقاعة للمحاضرات وصالة الرعاية الطبية والعلاج الطبيعي وصالة ترفيهية ومنامات تسع لقرابة 100 شخص.