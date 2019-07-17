عدلي في صدارة شطرنج أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 17 يوليو 2019, 03:12 مساء
عدلي في صدارة شطرنج أفريقيا (أرشيفية : الإنترنت)

حافظ المصري أحمد عدلي على صدارته بطولة أفريقيا للشطرنج التي تتواصل بتونس برصيد سبع نقاط من ثماني جولات، وأقرب الملاحقين زميله باسم أمين 6.5 نقطة، والجزائري بلال بلحسن بـ6 نقاط، بينما قفز الليبي أبوبكر العربي للترتيب العاشر بـ5 نقاط بعد فوزه في الجولة 8 على منافسه التونسي.

وتجرى اليوم أهم مباريات الجولة التاسعة بين الليبي أبوبكر العربي بـ5 نقاط تصنيف 2312 أمام النيجيري بيلوقان 5 نقاط المصنف 2279، وفي مباريات الصدارة المصري أحمد عدلي 7 نقاط يواجه الزامبي ماكوتو 5.5 نقطة، والمصري باسم أمين 6.5 نقطة يلتقي لاعب مدغشقر توما هارو 5.5 نقطة، والجزائري بلال بلحسن 6 نقاط يتبارى مع المصري عصام الجندي 5.5 نقطة.

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