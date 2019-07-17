ليبيا في الألعاب الأفريقية بالمغرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 17 يوليو 2019, 12:14 مساء
جانب من منافسات رفع الأثقال الليبية (المركز الإعلامي)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي لرفع الأثقال عبدالمنعم سوف الجين في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء أن ليبيا ستشارك فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أواخر أغسطس المقبل بثلاثة رباعين وهم أحمد أبوزريبة وإحسان شلابي وعبدالله الفضلي.

وأضاف سوف الجين أن المشاركة في عالمية الأثقال بتايلاند في سبتمبر المقبل ستكون بالثنائي أحمد أبوزريبة وإحسان شلابي وفى البطولة العربية في نوفمبر المقبل ستكون المشاركه بتسعة رباعين وهم أحمد أبوزريبة وإحسان شلابي وعبدالله الفضلي ومؤيد العاتي وعمر العجيمي ومحمودالفجري وعبد المالك أبوحامد وصالح محمد ومهند موسي.

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