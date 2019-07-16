حارس الأهلي طرابلس يحترف التدريب في منشأ ميسي

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 06:26 مساء
حارس المرمى محمد البيرة (إنترنت)


في الوقت الذي يخوض فيه لاعبون محليون تجارب احترافية خارج الملاعب الليبية، حيث شهدت الفترة القريبة موجة هجرة جماعية للكثير من اللاعبين بسبب استمرار حالة التوقف التي طالت مسابقات كرة القدم المحلية منذ شهر أبريل الماضي، يخوض هذه الفترة حارس مرمى فريق الأهلي طرابلس الأسبق محمد البيرة تجربة احترافية جديدة من نوع آخر، حيث يتولى مهمة تدريب حراس المرمى في أكاديمية «لاماسيا» الشهيرة بفريق برشلونة بفرعها في كندا.

ويقيم البيرة في كندا منذ سنوات، كما يعمل مع أكاديمية «لاماسيا» الشهيرة التي خرجت الكثير من نجوم الكرة العالمية أمثال ميسي وتشافي وإنييستا، كما سبق لحارس المرمى محمد البيرة أن برز كحارس مرمى بفريقي الوحدة والشط، غير أن بروزه وتألقه الأكثر كان مع فريق الأهلي طرابلس الذي دافع عن شباكه لسنوات ومواسم عديدة، وهو يخوض تجربة التدريب لأول مرة، واختار الانطلاقة من ملاعب الاحتراف خارج حدود الوطن بعد أن تلقى عددًا من الدورات التدريبية التأهيلية في مجال التدريب.

حارس المرمى محمد البيرة (إنترنت)
حارس المرمى محمد البيرة (إنترنت)
حارس المرمى محمد البيرة (إنترنت)
حارس المرمى محمد البيرة (إنترنت)
محمد البيرة في حراسة مرمى الأهلي طرابلس (إنترنت)
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