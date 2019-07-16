المصري عدلي يتصدر أفريقية الشطرنج والعربي الـ17

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 01:40 مساء
المصري أحمد عدلي ينفرد بصدارة بطولة أفريقيا للشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

انفرد المصري أحمد عدلي بصدارة بطولة أفريقيا للشطرنج التي تتواصل بتونس برصيد 6 نقاط من سبع جولات، وأقرب الملاحقين زميله باسم أمين والمدغشقري راكونو برصيد 5.5 نقطة لكل منهما.

ومن خلفهما الجزائريان بلال بلحسن وعدلان عراب بـ5 نقاط لكل منهما، وارتفع رصيد الليبي أبوبكر العربي إلى 4 نقاط بعد فوزه أمس الإثنين على لاعب إثيوبيا.

وتقام اليوم الثلاثاء أهم مباريات الجولة الثامنة بين الليبي أبوبكر العربي تصنيف 2312، ويواجه التونسي أسامة دويسا تصنيف 2329 وكل منهما بأربع نقاط في رصيده، وفي مباريات الصدارة المصري أحمد عدلي 6 نقاط يواجه المدغشقري راكونو 5.5 نقطة، والمصري باسم أمين 5.5 نقطة يلتقي الجزائري عدلان عراب 5 نقاط، والجزائري بلال بلحسن 5 نقاط يتبارى مع الجنوب أفريقي كيني 4.5 نقطة.

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