المزوغي يطالب بإنقاذ الدراجات الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 12:21 مساء
منافسات سابقة في الدراجات بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أطلق الدراج الدولي السابق علي المزوغي صرخة حول الدراجات ناشد فيها المسؤولين عن الرياضة الليبية لإنقاذ اللعبة حسب وصفه.

وقال المزوغي في منشور له عبر «فيسبوك»: «إنهم يتحملون مسؤولية انحدار اللعبة التى كان لها تاريخ مشرف وقلائد عربية ومتوسطية ودولية، وهو ما يؤكد سوء وضع اللعبة حاليًا».

وتشهد الدراجات صراعًا محتدمًا بين رئيس الاتحاد وعدد من الدراجين والإداريين السابقين، وكذلك خلاف أدى إلى إقالة الاتحاد الفرعي بطرابلس، وتراشق بالكلام بين رئيس الاتحاد الليبي للدراجات نورالدين التريكي ورئيس الاتحاد الفرعي السابق طارق البكاي.

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