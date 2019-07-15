الجورني: شكوى عمروش ضد اتحاد الكرة الليبي فضيحة كروية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 15 يوليو 2019, 03:34 مساء
لاعب رفيق السابق حسين الجورنى (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر لاعب رفيق السابق حسين الجورنى وأحد وجوه الكرة الليبية المعروفة في نهاية الثمانينات والتسعينات أن شكوى المدرب الجزائري السابق عادل عمروش ضد اتحاد الكرة فضيحة كروية ويجب معاقبة المسؤول عنها ومعرفة كيف تمت الصفقة وعلي أي أساس تم التعاقد معه لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم.

وقال الجورني في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «إنها مسرحية جديدة لم تعد تتحملها الجماهير الرياضية التي تعرف كل شيء وعلى المسؤولين تقديم الحقائق التي أوصلت القضية لرفع شكوي ضد الاتحاد الليبي حيث يطالب عمروش براتب عام كاملًا».

وتسود حالة من الاستياء داخل الوسط الرياضي بعد تكرار شكاوي المدربين الأجانب خلال السنوات الأخيرة ضد اتحاد الكرة ودفع غرامات ومبالغ كبيرة كان أولى أن تستفيد منها الكرة الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المبروك عوض البسيوني
ثقافة وفن
حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط» (6 - 13 يوليو 2019)
ليبيا
أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي محمد الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بتكوين» تنخفض لأدنى مستوياتها بعد إعلان «فيسبوك» إطلاق «ليبرا»