الجورني: شكوى عمروش ضد اتحاد الكرة الليبي فضيحة كروية

لاعب رفيق السابق حسين الجورنى (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر لاعب رفيق السابق حسين الجورنى وأحد وجوه الكرة الليبية المعروفة في نهاية الثمانينات والتسعينات أن شكوى المدرب الجزائري السابق عادل عمروش ضد اتحاد الكرة فضيحة كروية ويجب معاقبة المسؤول عنها ومعرفة كيف تمت الصفقة وعلي أي أساس تم التعاقد معه لتدريب المنتخب الوطني لكرة القدم.

وقال الجورني في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «إنها مسرحية جديدة لم تعد تتحملها الجماهير الرياضية التي تعرف كل شيء وعلى المسؤولين تقديم الحقائق التي أوصلت القضية لرفع شكوي ضد الاتحاد الليبي حيث يطالب عمروش براتب عام كاملًا».

وتسود حالة من الاستياء داخل الوسط الرياضي بعد تكرار شكاوي المدربين الأجانب خلال السنوات الأخيرة ضد اتحاد الكرة ودفع غرامات ومبالغ كبيرة كان أولى أن تستفيد منها الكرة الليبية.