كريمة: مساعٍ جادة لتنظيم عمل مدارس الكرة في ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 15 يوليو 2019, 02:54 مساء
المدرب المتخصص في تدريب الفئات السنية، محمد كريمة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدرب المتخصص في تدريب الفئات السنية، محمد كريمة، أن هناك مساعي جادة لتنظيم عمل المدارس الخاصة في كرة القدم الليبية التي أصبحت تنتشر في أغلب المدن الليبية.

وقال كريمة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، «إن مجلس الرياضة بطرابلس يدرس حاليًا برنامجًا لوضع تشريعات لتنظيم المجال وتقنينه وعدم جعل المدارس الخاصة مفتوحة دون ضوابط حرصًا على تكوين جيل صحيح في اللعبة».

وأضاف: «سيتم نشر الشروط الواجب توافرها في إنشاء مدرسة خاصة من الناحية العلمية والرياضية، لذا يتم الاعتكاف على بعض المتخصصين».

ويعد محمد كريمة أحد الأكاديميين والمهتمين بإعداد الناشئين بصورة مميزة، كما أنه يشغل منصب مدرب مدرسة طرابلس للناشئين.

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