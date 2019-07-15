القطعاني والمزلع مدربان لشباب الكاراتيه

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 15 يوليو 2019, 02:46 مساء
جانب من دورة المدربين للكاراتيه في بنغازي (المركز الإعلامي)
كلّف الاتحاد الليبي للكاراتيه المدربين محمد القطعاني ويوسف المزلع بتولي الإشراف على تدريب منتخب 20 عامًا، والذي تنتظره مشاركة مرتقبة في بطولة شباب العرب للكاراتيه التي تستضيفها تونس بداية من الأول من أغسطس المقبل.
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