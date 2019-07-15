الحصادي يستعد لشطرنج العرب بالأردن

بطل ليبيا في الشطرنج يوسف الحصادي (أرشيفية : الإنترنت)

يواصل بطل ليبيا للشطرنج يوسف الحصادي تدريباته اليومية في معسكره بالقاهرة استعدادًا للمشاركة في بطولة ناشئي العرب للشطرنج للفئات 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20 عامًا التي يستضيفها الأردن بداية من 20 يوليو الجاري.

وإلى جانب الحصادي يتوقع مشاركة ثلاثة آخرين من زملائه بالفئات السنية في الحدث العربي، وهم عبدالله الفيتوري الظهرة بطرابلس، وفرج عبدالله من بنغازي، وعمر فطيس الجزيرة بزوارة.

يذكر أن البطولة ستتواصل لسبعة أيام وبنظام الدوري الكامل، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية لأصحاب التراتيب الثلاثة الأولى لكل فئة.