قدامي طرابلس يُتوج بدرع الوصيف في طائرة صفاقس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 15 يوليو 2019, 02:02 مساء
قدامى رابطة الكرة الطائرة بطرابلس يحرزون درع الترتيب الثاني (إنترنت)

تُوج قدامي رابطة الكرة الطائرة بطرابلس بدرع الترتيب الثاني ومبلغ 300 دينار تونسي في بطولة الصداقة لثلاثيات الكرة الطائرة التي جرت على رمال مصيف الشفار بصفاقس، الأحد.

وتمكن قدامي طرابلس من انتزاع صدارة مجموعتهم بعد الفوز على تونس (2) بنتيجة شوطين لصفر وعلى فرنسا بشوطين لشوط والفوز أيضاً فى الدور النصف نهائي على تونس (3) بنتيجة شوطين لشوط واحد بينما فقد قدامي طرابلس المباراة النهائية أمام تونس (1) بنتيجة شوط لشوطين.

يشار إلى أن البطولة نظمها وأشرف عليها رابطة الكره الطائرة بالوسط والجنوب التونسي وبمشاركة 9 فرق من ليبيا وتونس وفرنسا.

قدامى رابطة الكرة الطائرة بطرابلس يحرزون درع الترتيب الثاني (إنترنت)
قدامى رابطة الكرة الطائرة بطرابلس يحرزون درع الترتيب الثاني (إنترنت)
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