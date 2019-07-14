إعلان موعد ومكان قرعة الأندية العربية

فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي (أرشيفية: الإنترنت)

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، إجراء قرعة بطولة الأندية، في 27 يوليو الجاري بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ويشارك فريق الأهلي بنغازي في البطولة ممثلًا عن الأندية الليبية، بصفته متصدرًا للمجموعة الأولى في الدوري الذي تم إلغاؤه.

يشار إلى أن الاتحاد العربي رفض إضافة فريق ليبي آخر في البطولة، التي ستحمل اسم «كأس محمد السادس»، في هذه النسخة، بحجة أن عدد الأندية المستهدف قد اكتمل.

وستسحب قرعة دور الـ32 في يوليو المقبل، وتجرى منافساته في الفترة من 20 أغسطس إلى السادس من أكتوبر 2019، وتجرى قرعة دور الـ16 في الثامن من أكتوبر، وتنطلق منافساته في 18 أكتوبر وتنتهي في 30 نوفمبر.

وبالنسبة لقرعة الأدوار من الثمانية إلى النهائي، اقترحت اللجنة سحبها في الأول من ديسمبر المقبل، على أن تلعب منافسات دور الثمانية ابتداءً من 13 ديسمبر وإلى نهاية يناير، ودور الربع نهائي من 5 فبراير إلى نهاية مارس، والنهائي خلال أيام 16 ـ 17 ـ 18 أبريل 2020.

