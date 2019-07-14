الأهلي بنغازي يستنكر «شائعات» المطالب المالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 07:12 مساء
من تدريب سابق لفريق الكرة الأول بالأهلي بنغازي (صفحة الأهلي)

أعلن نادي الأهلي بنغازي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيستأنف تدريباته خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة.

وأكدت إدارة الأهلي بنغازي من خلال صفحة النادي على «فيسبوك»، أنها تعمل على إنهاء بعض التفاصيل الخاصة من أجل عودة منظمة للفريق، نافية الأخبار المتداولة بشأن تأجيل موعد استئناف التدريبات بسبب مطالب مالية.

وأضافت إدارة الأهلي: «مجلس الإدارة ينسق مع قطاع كرة القدم والجهاز الفني في كل ما يخص متطلبات المرحة المقبلة».

وأعلنت إدارة النادي تعاقدها مع معد بدني إسباني من أصول جزائرية للالتحاق بالجهاز الفني للفريق في الموسم الجديد.

يشار إلى أن اتحاد الكرة الليبي، ألغى بطولة الدوري الممتاز للموسم 2018 / 2019، كما أن الأهلي بنغازي سيمثل الأندية الليبية في البطولة العربية للأندية الأبطال التي ستقام تحت مسمى «بطولة محمد السادس» للموسم 2019/ 2020، وفق اختيار الاتحاد العربي لكرة القدم.

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