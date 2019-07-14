المشعل يترك بصمة ليبية في بطولة إنترامنيا الإيطالية

احتل فريق المشعل، المركز الرابع في بطولة إنترامنيا لكرة اليد والتي تقام بمدينة تيرامو الإيطالية، بعد خسارته، اليوم، لمباراة اللعب على المركز الثالث، أمام فريق أثينا اليوناني بنتيجة 20/17.

وتمكن فريق المشعل من تقديم نفسه كأحد فرق الناشئين الواعدة في البطولة، بعد أن فاز على نظيره مونتيفيديو من الأورجواي بنتيجة 15 مقابل ستة، ثم فاز في مباراته الثانية على نظيره سيزكيبيورنك البولندي، بنتيجة 16مقابل أربعة.

يشار إلى أن بطولة إنترامنيا، انطلقت الإثنين الماضي في نسختها الـ47 بمشاركة 5000 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.