اليزيدي يتسلم مهام منصبه الرفيع نحو إصلاح الرياضة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 14 يوليو 2019, 03:45 مساء
الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم أحمد اليزيدي (أرشيفية : الإنترنت)

باشر أحمد اليزيدي مهامه في منصب مدير إدارة الشؤون الرياضية بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، التي ستشرف على الاتحادات والأندية الرياضية الليبية وهي إدارة مستحدثة بهذا الاسم، وكانت تعرف في السابق بإدارة الاتحادات والأندية، وغالبًا كانت غير مفعلة.

وكانت «بوابة الوسط» أول وسيلة إعلامية انفردت بنشر خبر تكليف أحمد اليزيدي لهذا المنصب، وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد أعلن اليزيدي أنه سيقوم بتنفيذ برنامجه الرياضي، الذي أعده وفق رؤية لإعادة تنظيم وتطوير آلية عمل الاتحادات والأندية.

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