التربي يقترب من حرس الحدود

مدافع الاتحاد والمنتخب الوطني أحمد التربي (أرشيفية : الإنترنت)

أكدت العديد من المصادر الإعلامية أن مدافع فريق الاتحاد والمنتخب الوطني اللاعب أحمد التربي أصبح قريبًا من التوقيع لنادي حرس الحدود المصري، وأن المفاوضات مع النادي وصلت إلى مرحلة متقدمة، ومن المحتمل أن يتم توقيع العقد خلال الأسبوع الجاري.

وحسب أخبار سابقة فإن التربي تلقى عرضًا من الاتحاد السكندري الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويعد أحمد التربي من المدافعين الجيدين، وسبق له لعب عدة مواسم مع فريق الهلال وانتقل إلى الاتحاد ولاعب معه موسمين، وسبق له أن ارتدى غلالة المنتخب في العديد من المباريات الدولية.