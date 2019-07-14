لاعب سلة الأهلي طرابلس نسيم بدروش يتجه لتركيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 14 يوليو 2019, 03:04 مساء
لاعب فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة نسيم بدروش (المركز الإعلامي)

أكد لاعب فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة نسيم بدروش في تصريحات خاصة إلى «قناة 218» أنه يتواجد حاليًا في تركيا، بهدف المشاركة في معسكر تحضيري لزيادة الاحتكاك والابتعاد عن حالة الجمود التي تعيشها اللعبة في ليبيا بعد توقف الدوري قبل شهرين إبان الحرب التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وأضاف بدروش أن محطته المقبلة بعد انتهاء معسكره الحالي في تركيا ستكون التوجه إلى البوسنة وربما مواصلة المشوار من هناك عبر خوض تجربة الاحتراف بالنظر لضبابية وضعية السلة الليبية المتعلقة بالتعقيدات التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن.

وتطرق بدروش للحديث عن نادي الأهلي طرابلس وجمهوره، معتبرًا أن فرصة لعبه في النادي قد شكلت منعطفًا إيجابيًا كبيرًا في حياته، وإن لم يتحصل على فرصة الاحتراف خارج ليبيا فإنه لن يرتدي داخلها سوى ألوانه.

وأثنى بدروش على المدرب التونسي منعم عون الذي أشرف على تدريبه في الأهلي طرابلس وجعله بحسب وصفه يهتم بالأفكار الحديثة لكرة السلة، كما لم ينس الثناء على مجهودات مدربه السابق في الفئات السنية أحمد شميلة الذي قام بتعليمه أساسيات اللعبة.

لاعب فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة نسيم بدروش (المركز الإعلامي)
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