بالصور: تحدي مصراتة بطلاً للمرة الثانية في القدم المصغرة

التحدي مصراتة يتوج بكأس دوري كرة القدم المصغرة (تصوير - عبد الحكيم سويد)

بركلات الترجيح احتفظ فريق التحدي مصراتة بكأس بطولة الدوري الليبي لكرة القدم المصغرة للعام الثاني على التوالي بعد فوزه أمس السبت على فريق نجوم صرمان بنتيجة (3\2)، بعد أن انتهى الوقتان الأصلى والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت بملعب جنزور وفي ضيافة نادي اليرموك.

وتحت إشراف مكتب النشاط الرياضي بجنزور بعد ترشيح مدينة جنزور لنيل شرف احتضان اللقاء الختامي لدوري كرة القدم المصغرة جاء اللقاء بحضور رئيس هيئة الشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة المهندس حسين طويلب، وممثل عن بلدية جنزور عبدالسلام غرسة.

جاء ذلك بالإضافة إلى رئيس اللجنة التسييرية لنادي اليرموك، ونائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، ورئيس مجلس الرياضة في مدينة مصراتة، وكذلك مدينة جنزور ومن خلال التنظيم وحسن الاستعداد كان الاحتفال يليق باختتام موسم ناجح للعبة.

يشار إلى أن فريق تحدي طيمنة بمصراتة توج قبل أسابيع بلقب بطل أفريقيا لكرة القدم المصغرة.

التحدي مصراتة يتوج بكأس دوري كرة القدم المصغرة (تصوير - عبد الحكيم سويد)

التحدي مصراتة يتوج بكأس دوري كرة القدم المصغرة (تصوير - عبد الحكيم سويد)

التحدي مصراتة يتوج بكأس دوري كرة القدم المصغرة (تصوير - عبد الحكيم سويد)

التحدي مصراتة يتوج بكأس دوري كرة القدم المصغرة (تصوير - عبد الحكيم سويد)

التحدي مصراتة يتوج بكأس دوري كرة القدم المصغرة (تصوير - عبد الحكيم سويد)

التحدي مصراتة يتوج بكأس دوري كرة القدم المصغرة (تصوير - عبد الحكيم سويد)