افتيتية: ربط عقد المدرب بالإنجازات أمر ضروري لتوخي شكوى الأجانب

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 14 يوليو 2019, 02:55 مساء
رئيس نادي الهلال السابق علي افتيتية (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر رئيس نادي الهلال السابق والمراقب بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، علي افتيتية، أن مشاركة المنتخب الليبي في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين (الشان) مهمة، حيث يرفض الدعوات التي تطلق لعدم المشاركة بعد عدم الترشح لبطولة أمم أفريقيا في مصر (كان) 2019.

وقال افتيتية في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» الأحد إنه ينصح بربط عقود المدربين بالإنجازات، ووضع ذلك ضمن شروط التعاقد، وفي حالة الخروج من التصفيات مثلاً يمكن الاستفادة من المدرب في عمل آخر ضمن منافسات أخرى.

وأضاف أنه ينصح بذلك عند التعاقد مع أي مدرب في المستقبل للمنتخب الليبي، وذلك على خلفية شكوى المدرب الجزائري عادل عمروش للفيفا ضد اتحاد الكرة الليبي ومن سبقه من المدربين الأجانب سواء البرازيلي باكيتا أو الإسباني خافيير كلمنتي.

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