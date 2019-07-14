خسارتان لطائرة ليبيا في شاطئية صفاقس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 14 يوليو 2019, 02:53 مساء
خسارتان لطائرة ليبيا في شاطئية صفاقس (إنترنت)

خرج منتخبا ليبيا للطائرة الشاطئية (1، 2) من الدور الربع نهائي لبطولة صفاقس الدولية للكرة الطائرة الشاطئية منتخب (1)، والمكون من اللاعبين فؤاد المعروق وسلطان الهوش فقدا مباراتهما أمام تونس (1) بنتيجة (0 / 2)، ومنتخب ليبيا (2) والمكون من اللاعبين رواد رويحة وعبدالرحمن أبوزريبة خسرا أمام قطر (2) بنتيجة (1 / 3).

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة (12) فريقًا وزعت على أربع مجموعات، ضمت المجموعة الأولى قطر (1) والسعودية (2) وتونس (1) وتونس (3)، وتشكلت المجموعة الثانية من ليبيا (1) والسعودية (1) وتونس (2) وتونس (4)، وتكونت المجموعه الثالثة من ليبيا (2) والجزائر وقطر (2) وتونس (5).

وفي الأدوار الأولى فاز منتخب ليبيا (1) على تونس (2) بنتيجة شوطين لصفر وعلى السعودية (1) بنتيجة شوطين لشوط واحد، وعلى تونس (4) بنتيجة شوطين لصفر ومنتخب ليبيا (2) فاز على الجزائر بنتيجة شوطين لصفر وخسر أمام قطر (2) بنتيجة (0 / 2).

خسارتان لطائرة ليبيا في شاطئية صفاقس (إنترنت)
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