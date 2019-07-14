العربي يفوز على العاجي ديفاندو في أفريقية الشطرنج

جانب من منافسات الشطرنج بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

حقق الليبي أبوبكر العربي أمس السبت فوزه في الجولة الخامسة لبطولة أفريقيا للشطرنج التي تتواصل بتونس، وجاء على حساب العاجي ديفاندو.

بهذا الفوز يقفز العربي للترتيب الـ17، وفي أبرز النتائج المسجلة في الجولة فاز المصري باسم أمين على زميله أحمد عدلي، كما فاز المصري أدهم فوزي على حمدوشي المغربي وبلال الجزائري على الزامبي كايوندي.

وبعد الجولة يتساوى أربعة لاعبين برصيد أربع نقاط لكل منهم ثلاثة من مصر أحمد عدلي وباسم أمين وأدهم فوزي، والجزائري بلال وصار الليبي أبوبكر العربي بثلاث نقاط، وفي الترتيب الـ17 من 44 مشاركًا.