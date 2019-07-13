منتخب ليبيا يبدأ في المغرب

تدريبات منتخب ليبيا (المركز الإعلامي)

بدأ أمس الجمعة أول أيام تدريبات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للمحليين بمعسكره الخارجي بالمغرب، والذي قد يستمر لمدة أسبوعين أو أكثر، وذلك استعدادًا لمباراة المنتخب التونسي ضمن تصفيات الشان.

التدريبات الصباحية للمنتخب جرت على أرضية ملعب نادي الفتح الرباطي، وفي تصريحات للمدرب الوطني للمنتخب الوطني جلال الدامجة سابقة مع «بوابة الوسط» قبل السفر للمعسكر، قال «إن الهدف من هذا البرنامج هو التركيز على العمل البدني واللياقة البدنية في ظل إلغاء الدوري الليبي، وخلق الانسجام مع المجموعة المختارة في هذا المعسكر».

وأضاف «ستكون التدريبات خلال المعسكر على فترتين صباحية ومسائية يتخللها بعض المباريات الودية مع فرق مغربية، حيث طلبت من اتحاد الكرة توفير مباراتين وديتين في أيام الفيفا للوقوف على إمكانات المنتخب».

يشار إلى أن معسكر المغرب يضم 23 رياضيًا، بالإضافة للطاقم الفني والإداري، وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي حددت مواعيد مباراة المنتخب الوطني للاعبين المحليين مع المنتخب التونسي، وستكون موعد مباراة الذهاب بتونس في الفترة بين 20 -22 سبتمبر المقبل بتونس، ومباراة الإياب ستكون في الأرض التي سيختارها المنتخب الوطني إما في مصر أو المغرب أو الجزائر في الفترة بين 18 إلى 20 أكتوبر المقبل.