منتخب شباب سرت يتوج بكأس المنطقة الوسطى للقدم المصغرة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 13 يوليو 2019, 06:31 مساء
من دوري كرة القدم المصغرة الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

توج منتخب شباب سرت بكأس بطولة المنطقة الوسطى لكرة القدم المصغرة وبات صاحب الترتيب الأول، بينما ذهب الترتيب الثانى إلى منتخب فريق الجفرة وسط مشاركة 6 بلديات.

من جانبه قال منسق اللجنة العليا للبطولة، الهادي اسويطي في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت «إن البطولة تواصلت يومين تنافس فيها منتخبات الوسطى بإشراف لجنة من التحكيم ولجان أخرى تم تشكيلها منها الإعلامية».

وأشار إلى أن البطولة براية جامعة سرت وبالتعاون مع مجلس الرياضة سرت ومستشفى بن سينا التعليمي.

وأضاف قائلاً «إن اللقاء الختامي للتتويج بالكأس جمع منتخبي شباب سرت والجفرة، وانتهى اللقاء بهدف واحد، حيث شارك في البطولة منتخبات شباب بالإضافة إلى شباب سرت ومنتخبات شباب الجفرة وشباب أبوقرين ومصراتة والبريقة».

وأكمل اسويطي «حضر فعاليات التتويج بالكأس وتوزيع الجوائز وشهادات الشكر الكاتب العام لجامعة سرت الدكتور عبدالله امهلهل، ومندوبون عن مستشفى بن سينا ومجلس الرياضة سرت ومنظمة أهالي سرت القديمة وعدد من مديري الإدارات بجامعة سرت والرياضيين والإعلاميين».

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