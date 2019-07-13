تأهل منتخبي ليبيا الأول والثاني في صداقة الطائرة الشاطئية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 13 يوليو 2019, 06:27 مساء
منافسات بطولة صداقة الطائرة الشاطئية (إنترنت)

تأهل منتخبا ليبيا الأول والثاني للدور الثاني من منافسات بطولة الصداقة للكرة الطائرة الشاطئية، التي تستضيفها شواطئ الشفار بصفاقس التونسية.

وتكون منتخب ليبيا ١ من فؤاد المعروق وسلطان الهوش، ومنتخب ليبيا ٢ من رواد رويحة وعبدالرحمن زريبة.

وشهدت البطولة مشاركة ليبيا والجزائر وقطر والسعودية والأردن وتونس، وجاء الترتيب النهائي في اليوم الأول لدورة المحترفين الخاصة بدورة الصداقة الدولية للكرة الطائرة الشاطئية:

1- فريق قطر 2
2- فريق تونس 1
3- فريق ليبيا 1
4- فريق ليبيا 2
5- فريق قطر 1
6- فريق تونس 2
7- فريق السعودية 1
8- فريق تونس 5

وبذلك سيكون برنامج الأدوار الربع النهائية على النحو الآتي:

فريق قطر 2 يلتقي فريق تونس 5
 فريق تونس 1 يلتقي فريق السعودية 1
 فريق ليبيا 1 يلتقي فريق تونس 2
 فريق ليبيا 2 يلتقي فريق قطر1

منافسات بطولة صداقة الطائرة الشاطئية (إنترنت)
منافسات بطولة صداقة الطائرة الشاطئية (إنترنت)
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