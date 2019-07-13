تأهل منتخبي ليبيا الأول والثاني في صداقة الطائرة الشاطئية

تأهل منتخبا ليبيا الأول والثاني للدور الثاني من منافسات بطولة الصداقة للكرة الطائرة الشاطئية، التي تستضيفها شواطئ الشفار بصفاقس التونسية.
وتكون منتخب ليبيا ١ من فؤاد المعروق وسلطان الهوش، ومنتخب ليبيا ٢ من رواد رويحة وعبدالرحمن زريبة.
وشهدت البطولة مشاركة ليبيا والجزائر وقطر والسعودية والأردن وتونس، وجاء الترتيب النهائي في اليوم الأول لدورة المحترفين الخاصة بدورة الصداقة الدولية للكرة الطائرة الشاطئية:
1- فريق قطر 2
2- فريق تونس 1
3- فريق ليبيا 1
4- فريق ليبيا 2
5- فريق قطر 1
6- فريق تونس 2
7- فريق السعودية 1
8- فريق تونس 5
وبذلك سيكون برنامج الأدوار الربع النهائية على النحو الآتي:
فريق قطر 2 يلتقي فريق تونس 5
فريق تونس 1 يلتقي فريق السعودية 1
فريق ليبيا 1 يلتقي فريق تونس 2
فريق ليبيا 2 يلتقي فريق قطر1