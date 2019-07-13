طوارئ في الداخل والخارج لمنتخب ليبيا للأثقال

جانب من منافسات رفع الأثقال الليبية (المركز الإعلامي)

استعدادًا للاستحقات المقبلة على رأسها دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام منافساتها بالرباط المغرب 2019 توجه الأربعاء الماضي إلى طشقند عاصمة أوزباكستان للدخول في معسكر مغلق الرباع الدولي إحسان علي شلابي والرباع الدولي أحمد مصطفى أبوزريبة حتى 16 سبتمبر المقبل حتى مشاركتهما في بطولة العالم بتايلاند 2019 تحت إشراف الخبير الدولي ماجد سلامة.

يذكر أن باقي رياضيي المنتخب الوطني لرفع الأثقال دخلوا في معسكر مغلق بمدينة طرابلس تحت إشراف المدرب صلاح الدين علي الأدهم والمساعد محمد علي إشتيوي، والرياضيون هم: عبدالله خليفة محمد بوشيحة ومؤيد إسماعيل محمد العاتي وعمر محمد الهادي العجيمي ومحمود مصطفى الفجري رويصات وعبدالمالك علي عبدالله أبوحامد وصالح محرز وصالح بن سعيد ومهند موسى مهند فلطخ.