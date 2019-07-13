طوارئ في الداخل والخارج لمنتخب ليبيا للأثقال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 13 يوليو 2019, 06:23 مساء
جانب من منافسات رفع الأثقال الليبية (المركز الإعلامي)

استعدادًا للاستحقات المقبلة على رأسها دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي ستقام منافساتها بالرباط المغرب 2019 توجه الأربعاء الماضي إلى طشقند عاصمة أوزباكستان للدخول في معسكر مغلق الرباع الدولي إحسان علي شلابي والرباع الدولي أحمد مصطفى أبوزريبة حتى 16 سبتمبر المقبل حتى مشاركتهما في بطولة العالم بتايلاند 2019 تحت إشراف الخبير الدولي ماجد سلامة.

يذكر أن باقي رياضيي المنتخب الوطني لرفع الأثقال دخلوا في معسكر مغلق بمدينة طرابلس تحت إشراف المدرب صلاح الدين علي الأدهم والمساعد محمد علي إشتيوي، والرياضيون هم: عبدالله خليفة محمد بوشيحة ومؤيد إسماعيل محمد العاتي وعمر محمد الهادي العجيمي ومحمود مصطفى الفجري رويصات وعبدالمالك علي عبدالله أبوحامد وصالح محرز وصالح بن سعيد ومهند موسى مهند فلطخ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي سليمان الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
بالفيديو: اللحظات الأولى لتفجير مقبرة الهواري في بنغازي
ليبيا
تعرف على النظام الجديد للتأهل إلى مونديال 2022 الذي اعتمده «الكاف»
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي الخطوات البسيطة للاحتماء من آشعة الشمس؟