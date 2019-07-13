القنطري: ملعب المنيفوت قريبًا بنادي التحدي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 13 يوليو 2019, 06:21 مساء
الهيئة العامة للشباب والرياضة تقيم حفلاً تكريميًا لفريق التحدي مصراتة (إنترنت)

قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة حفلاً تكريميًا لفريق التحدي مصراتة صاحب لقب بطولة أفريقيا للكرة المصغرة في نسختها الأولى بتونس، وقد حضر التكريم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، وبحضور رئيس إدارة نادي التحدي الهادي العويب، وعدد من المهتمين الرياضيين والإعلاميين.

افتتح القنطري بكلمة ترحيبية في حفل التكريم الذي نظمته الهيئة مساء الجمعة مجددًا تهانيه للاعبي فريق نادي التحدي مصراتة والطاقم الفني والإداري بعد تتويجهم بكأس بطولة أفريقيا للكرة المصغرة، معربًا عن تقديره لمثابرتهم ومجهوداتهم المبذولة لتحقيق الانتصارات ورفع الراية الوطنية في المحافل الرياضية العربية والإقليميّة والدوليّة، مؤكدًا أن الهيئة ستطلق مشروع إنشاء ملعب المنيفوت بنادي التحدي خلال الفترة المقبلة.

كما قدم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة دروعًا تذكارية ومبالغ مالية لأعضاء الفريق، ومن جانبه أكد رئيس نادي التحدي مصراتة الهادي العويب مدى شكره وتقديره للهيئة العامة للشباب والرياضة والمتمثلة في الدكتور بشير القنطري على الدعم والمساندة للفريق، مؤكدًا على عزيمتهم في حصد العديد من البطولات القادمة، كما قدمت إدارة النادي درعًا تذكارية للدكتور بشير القنطري وغلالة النادي النجمة الأولى.

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