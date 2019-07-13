فوز وخسارة وتعادلان للعربي في أفريقية الشطرنج

منافسات الشطرنج الليبي في بطولة أفريقيا (إنترنت)

خاض ممثل الشطرنج الليبي في بطولة أفريقيا بتونس أبوبكر العربي أربع مباريات حقق الفوز في واحدة على الأثيوبي أندياشو وفقد مباراته أمام المصري أحمد عدلي وتعادل في مباراتين ليأتي في الترتيب الـ25 برصيد 2 نقطتين.

يذكر أن البطولة يتصدرها المصري أحمد عدلي بالعلامة الكاملة أربع نقاط من أربع جولات ويلاحقه بلال الجزائري وحمدوش المغربي بثلاث نقاط لكل منهما.

وتقام اليوم السبت أهم مباريات الجولة الخامسة ويلتقي الليبي أبوبكر العربي تصنيف 2312 العاجي ديفاندو تصنيف 2115 وفى مباريات الصدارة يواجه المصريين أحمد عدلي تصنيف 2618 مع زميله باسم أمين تصنيف 2707 والمغربي حمدوش تصنيف 2575 يلتقي المصري أدهم فوزي تصنيف 2476.