شهادة تدريب دولية للزوي

مدرب ليبيا لرفعات القوة عبدالرحيم الزوي يجتاز دورة المدربين (إنترنت)

اجتاز بنجاح مدرب ليبيا لرفعات القوة عبدالرحيم الزوي دورة المدربين التي أقيمت على هامش بطولة العالم بكازخستان تحت إشراف وتنظيم اللجنة البارالمبية الدولية.

يأتي هذا بالتعاون مع منظمة اوتس والدورة اشتمل برنامجها على محاضرات نظرية وعملية في علم التدريب واستهدفت 45 مشاركا من كافة دول العالم.

مدرب ليبيا لرفعات القوة عبدالرحيم الزوي يجتاز دورة المدربين (إنترنت)

مدرب ليبيا لرفعات القوة عبدالرحيم الزوي يجتاز دورة المدربين (إنترنت)