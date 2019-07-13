القنطري يكرم أبطال أفريقيا للقدم المصغرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 13 يوليو 2019, 03:13 مساء
القنطري يكرم أبطال أفريقيا (إنترنت)

أقامت هيئة الشباب والرياضة احتفالية تكريم بمطعم الوليمة بطرابلس على شرف نادي التحدي مصراتة المتوج ببطولة أفريقيا للقدم المصغرة التي جرت مؤخرا بتونس بحضور رئيس الهيئة الدكتور بشير القنطري ومدير شؤونه الإدارية صلاح حرب ورئيس قسم التدريب والتطوير بالهيئة دكتور عبدالفتاح قمبيج.

يأتي هذا بالإضافة إلى رئيس نادي التحدي الهادي العويب والفريق المتوج وطاقمه الفني والإداري وعدد من رجال الإعلام حيث وعد الدكتور القنطري في كلمته بالاحتفالية بإهداء نادي التحدي ملعب للقدم المصغرة.

كما أعلن القنطري أن العمل في الملعب الجديد سيبدأ الأسبوع المقبل مع تعشيب ملعب كرة القدم بالنادي بالإضافة إلى مكافأة مالية مجزية للاعبين والطاقم الفني والإداري الذي أهدى للدكتور القنطري درعا يحمل شعار النادي وغلالة النجمة الأفريقية باسم الدكتور القنطري.

القنطري يكرم أبطال أفريقيا (إنترنت)
القنطري يكرم أبطال أفريقيا (إنترنت)
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