مشاركتان لأثقال ليبيا فى أفريقية المغرب وعالمية تايلاند

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 13 يوليو 2019, 03:10 مساء
مشاركتان لأثقال ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي لرفع الأثقال عبدالمنعم سوف الجين في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت أن الأثقال الليبية تنتظرها مشاركتان مرتقبتان في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب  أواخر أغسطس المقبل.

الرباعون السبعة هم: عبدالله خليفة ومؤيد العاتي وعمر العجيمي ومحمود الفجري وعبدالمالك أبوحامد وصالح محرز ومهند موسى مع المدرب صلاح الأدهم والمساعد محمد اشتيوي.

وهناك بطولة العالم بتايلاند منتصف سبتمبر المقبل بالرباعين احسان شلابي وأحمد أبوزريبة والمدرب ماجد سلامة.

يذكر أن الرباعين أبوزريبة وشلابي دخلا منذ يومين في معسكر بمدينة طشقند بأوزبكستان يتواصل حتى عالمية تايلاند العالم في سبتمبر المقبل.

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