قمة كروية في ليبيا.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 13 يوليو 2019, 02:04 مساء
أنظار عشاق كرة القدم المصغرة تتجه إلى ملعب الأكاديمية بجنزور (أرشيفية : الإنترنت)

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصغرة إلى ملعب الأكاديمية بجنزور الذي يحتضن اليوم السبت نهائي الدوري الليبي للموسم الرياضي 2018 / 2019 والذي سيجمع القطبين تحدي مصراتة بطل النسخة الأولى والمتوج مؤخرا ببطولة أفريقيا التي جرت بتونس مع نجوم صرمان المتوج منذ أسبوع بكأس ليبيا بعد فوزه على السد كعام بركلات الترجيح 5 / 4.

ويتوقع أن تكون المباراة عامرة باللمحات الفنية والأداء الرفيع للمواهب المتميزة في صفوف الفريقين.

التحدي تأهل بعد فوزه في الدور نصف نهائي على الجامعة السنوسية ذهابا في مصراتة 5 / 2 وإيابا بسرت 2 / 0 ونجوم صرمان على حساب أبومليانة بعد تعادله في صرمان دون أهداف وفوزه إيابا في طرابلس 5 / 2.

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