نجوم الكرة يواجهون أزمة البلاد بالهجرة

نجوم الكرة يواجهون أزمة البلاد بالهجرة (أرشيفية : الإنترنت)

فتح قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم بإلغاء الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018 / 2019، بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها العاصمة طرابلس، منذ ثلاثة أشهر، باب الهجرة لنجوم كرة القدم الليبية، للاحتراف في دوريات دول الجوار، حتى باتت فرق الدوري الممتاز شبه مفرغة من اللاعبين المميزين، وأصبحت مسابقة الموسم المقبل مهددة بـ«الفقر الفني».

وفي الوقت الذي يُنظر إلى إقبال أندية دول الجوار على اللاعبين الليبيين، على أنه سيُكسبهم مزيدا من الخبرة الاحترافية التي ستعود بالنفع على الكرة الليبية عامة، والمنتخبات الوطنية، على وجه الخصوص، إلا أن هناك جانبا سلبيا كبيرا من هذه الهجرة، ينذر بموسم كروي مقبل، مفرغ من النجوم، حتما سيؤثر على المستوى الفني العام للمسابقة، ما دفع جماهير الأندية تعرب عن قلقها الشديد، وفق مقدمة المعترضين على هذه الهجرة، الجمعية العمومية لنادي الأهلي طرابلس، التي طالبت بعقد اجتماع مع إدارة النادي لبحث مستقبل الفريق بعد هجرة نجومه.

ومن خلال هذا التقرير، نرصد هجرة اللاعبين الليبيين من أنديتهم المحلية إلى دوريات الجوار العربي، وخاصة التونسي والمصري:

مفتاح طقطق

انتقل مهاجم المنتخب الليبي والأهلي طرابلس مفتاح طقطق إلى النادي المصري البورسعيدي، الناشط في الدوري المصري الممتاز، بعقد يمتد لمدة موسمين.

ولعب مدرب الأهلي طرابلس السابق والمصري الحالي إيهاب جلال، دورا رئيسا في انتقال طقطق البالغ من العمر 23 عاما، والذي انتقل إلى «الزعيم» مطلع الموسم الماضي، قادما من النصر، بعد أن برز معه، خاصة الموسم قبل الماضي 2017 / 2018 ، سواء محليا وتوج معه ببطولة الدوري الممتاز، وأفريقيا على مستوى دوري أبطال أفريقيا، تحت قيادة المدرب الوطني فوزي العيساوي.

سالم عبلو

ومن فريق الأهلي طرابلس، أوقفت إدارة النادي مفاوضاتها مع نظيرتها في الإسماعيلي المصري لإتمام انتقال لاعب الوسط المهاجم سالم عبلو، وأتمت الاتفاق مع مواطنه حرس الحدود صاحب العرض الأفضل، بعقد مدته موسم واحد، قابل للتجديد بموافقة الأطراف الثلاثة.

ويملك عبلو قدرات عالية تجعله يمكنه اللعب في أكثر من مركز على مستوى خطي الوسط والهجوم، ما رشحه للعب في المنتخب الوطني الأول.

أحمد الهرام

ومن نادي النصر، انتقل اللاعب أحمد الهرام «الكوري»، إلى صفوف فريق حرس الحدود المصري، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعقد يمتد لموسمين يبدأ من الموسم المقبل 2019 / 2020، وينتهي في يونيو 2021، واتفق الطرفان على تأجيل إعلان الانضمام إلى ما بعد وصول البطاقة الدولية للاعب .

حسين العبيدي

ومن نادي الصقور طبرق، أُعلن عن السماح للاعبه حسين العبيدي، لخوض تجربته الاحترافية الأولى، بأحد أندية الدوري المصري، خلال الموسم المقبل، بعد أن انتهى عقد العبيدي مع النادي نهاية يونيو الماضي. وانتقل العبيدي إلى فريق الصقور، قادما من نادي بنغازي الجديدة أحد فرق دوري الدرجة الأولى.

تونس والطاهر

وعلى مستوى الطلب التونسي على اللاعبين الليبيين، خلال هذه الفترة التي تشهد ركودا للمسابقات الوطنية المحلية، تجري مفاوضات النادي الأهلي طرابلس مع نظيرتها بالصفاقسي التونسي، لانتقال مهاجم «الزعيم» صالح الطاهر، إلى صفوف الصفاقسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليمثل الفريق في منافساته بموسم 2019 / 2020.

وتتوقف صفقة انتقال الطاهر إلى الصفاقسي، على اتفاق اللاعب وناديه الحالي، بخصوص النسب التي سيتقاضها كل منهما، خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي أواخر ديسمبر المقبل، إلا أنه أبدى رغبة شديدة في انتقاله إلى الصفاقسي، وعدم استكمال ما تبقى من عقده مع «الزعيم».

وجددت إدارة أهلي برج بوعريج الجزائري، رغبته في ضم صالح الطاهر ضمن، الذي كان يريد التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي ولكن الصفقة لم تتم حيث لم يتوصل النادي الجزائري لاتفاق نهائي مع إدارة الأهلي التي تمتلك عقد اللاعب.

محمد الطبال

تقارير صحفية تونسية، تؤكد أن إدارة نادي الصفاقسي أبدت رغبة قوية في التعاقد مع مهاجم المتخب الوطني وفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد محمد الطبال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتؤكد التقارير، أن الطبال بات على أعتاب الانضمام إلى الصفاقسي، وأن وكيل أعماله يثق في ارتداء الطبال لغلالة الصفاقسي في الموسم الجديد، بعد الاجتماع التفاوضي الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري بين إدارة الصفاقسي ووكيل أعمال الطبال للتفاوض على كافة بنود العقد من أجل الوصول إلى تفاق نهائي يتم بعده الإعلان عن ضم اللاعب لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل 2019 /2020 ويشار إلى أن الطبال، مهاجم فريق الاتحاد الحالي والأهلي طرابلس السابق، يبلغ من العمر 26 عاما، وسبق له أن خاض تجربة احترافية ضمن فريق سانتاكلارا المنتمي لبطولة الدّرجة الثانية البرتغالية.

محمد الترهوني

فتحت إدارة الأهلي طرابلس، الباب أمام لاعب الفريق محمد الترهوني، لخوض تجربة احترافية بالدوري المغربي، على أن يكون على سبيل الإعارة، ويتواجد اللاعب حاليا في المغرب، لخوض مفاوضات الانتقال مع إدارة الرجاء البيضاوي، لينضم إلى مواطنه الدولي سند الورفلي الذي تسعى إدارة الرجاء إلى تمديد إعارته لموسم آخر، أو شراء عقده ليكون الانتقال نهائي.

ضانة وبوسهمين

وانتقلت عدوى الهجرة إلى لاعبي فريق السويحلي، بعد أن اقترب مدافع الفريق هيثم ضانة، من الانتقال إلى صفوف نادي هلال الشابة، الصاعد حديثًا للدوري التونسي لكرة القدم، بعقد مدته موسم واحد.

يشار إلى أن هيثم ضانة انتقل الموسم الماضي إلى السويحلي، قادما من الأهلي طرابلس، بعقد انتقال حر. وعلى مستوى دفاع السويحلي، وقع اللاعب بهلول بوسهمين على عقد انتقاله إلى فريق مستقبل سليمان التونسي الصاعد حديثا للرابطة المحترفة الأولى في تونس.

معتز المهدي

أصبح مهاجم نادي النصر معتز المهدي، على أعتاب نادي الترجي، بطل الدوري التونسي، لينضم إلى مواطنه حمدو الهوني.

يشار إلى أن معتز المهدي، حقق لقبا فريدا على مستوى الكرة الليبية في مسابقات القارة الأفريقية، بعد أن حقق لقب هداف دوري أبطال أفريقيا 2017 -2018، برصيد 7 أهداف.