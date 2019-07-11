دولي التايكوندو يصدر قراره في أزمة الاتحاد الليبي

أكد الاتحاد الدولي للتايكوندو الاعتراف بالرئيس الحالي للاتحاد الليبي الذي يريد أعضاء الاتحاد إقصاءه.

وشدد الاتحاد الدولي في رسالة وجهها إلى اللجنة الأولمبية الليبية على حتمية اعتراف اتحاد التايكوندو ومجلس إدارته بما ستتخذه اللجنة الأولمبية الليبية من إجراءات في هذا الخصوص، باعتبارها الجهة المنوط بها النظر في مثل هذه الحالات.

وجاء مضمون الخطاب الذي أرسله الاتحاد الدولي للتايكواندو إلى الاتحاد الليبي: «سنواصل الاعتراف بقيادة الاتحاد الليبي للتايكواندو حتى يتم تحديث آخر أو مستجدات من قبل اللجنة الأولمبية الليبية»، وفقًا لصفحة اللجتة الأولمبية.

وكان أعضاء المكتب التنفيذي «الستة» لاتحاد التايكواندو قرروا عدم التعامل مع رئيس المجلس علي صابر، بعد أن اتهموه بإثارة الفتنة، بين الأعضاء، بالإضافة إلى تفرده بالقرارات دون الرجوع إليهم.

وقام أعضاء الاتحاد برفع مذكرة بالخصوص إلى اللجنة الأولمبية الليبية، باعتبارها الجهة المشرفة على الاتحادات، والتي بدورها رفعت الحالة إلى الاتحاد الدولي للعبة.

