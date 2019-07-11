ليبيا تشارك بفريقين في دورة دولية الطائرة الشاطئية بـ«تونس»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 08:20 مساء

تقرر مشاركة المنتخب الوطني الليبي للكرة الطائرة الشاطئية في النسخة السابعة لدورة الصداقة الدولية التي ستنطلق، غدًا الجمعة، على شواطئ الشفار بولاية صفاقس التونسية.

ويتنافس في البطولة 16 فريقًا محترفًا وستة فرق للبنات، يمثلون خمسة منتخبات، هي: ليبيا وتونس والجزائر والأردن والسعودية، كما يشارك ثمانية فرق أشبال من دول تونس والجزائر وليبيا والمملكة العربية السعودية وفرنسا ولوكسمبورغ وفلسطين.

ويشارك المنتخب الليبي في هذه الدورة بفريقين، (A)، ويتكون من فؤاد المعروق وسلطان الهوش، والفريق (B) ويتكون من رواد رويحة وعبدالرحمن أبوزريبة، وفقًا لصفحة «ريميسا».

ويستعد المنتخب الوطني لدورة الألعاب الأفريقية «الرباط 2019» التي ستقام بدولة المغرب في شهر أغسطس المقبل.
 

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