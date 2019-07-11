اتحاد الكرة الليبي في مقر بعثة المنتخب التونسي قبل ساعات من مواجهة مدغشقر

عبدالحكيم الشلماني «يسار» مع بعثة منتخب تونس بالقاهرة (صفحة الجامعة التونسية لكرة القدم)

حرص رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، برفقة الأمين العام للاتحاد، وأعضاء المكتب التنفيذي على زيارة مقر إقامة بعثة منتخب تونس بالقاهرة، اليوم، لمؤازرته في مواجهة منتخب مدغشقر مساءً، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري، وبمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى.

وقال الشلماني، في تصريحات إلى موقع الاتحاد التونسي لكرة القدم، نشرت على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»: «جئت هنا بالطاقم الليبي للتعبير عن مؤازرتنا وتشجيعنا البعثة التونسية، وتفاؤلنا بما حققه منتخب تونس من إنجازات، خاصةً أن الأداء يشهد نسقًا تصاعديًا من مباراة إلى أخرى».

وأضاف الشلماني: «نشعر بالاطمئنان والتفاؤل فالأمور تسير على أحسن ما يرام والمعنويات عالية، وإن شاء الله نحتفل معًا بفوز منتخبنا، فتونس وليبيا بلد واحد، والشعب الليبي يقف رجلاً واحدًا لمؤازرة نسور قرطاج، تحياتي لزميلي رئيس الاتحاد التونسي والإطار الإداري والطبي وتشجيعاتي الحارة إلى اللاعبين».

