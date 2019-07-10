الأولمبية تفرض إختبار المنشطات على منتخب ليبيا للشطرنج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 10:27 مساء

أكد الاتحاد الليبي للشطرنج، أنه تلقى إخطارًا من اللجنة الأولمبية الليبية، يفيد بأن اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات ستأخذ عينات لتحليل الرياضيين المشاركين ببطولة دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 19 إلى 31 أغسطس المقبل.

وطالبت اللجنة الأولمبية اتحاد الشطرنج، بسرعة الإفادة عن أنواع وكميات الأدوية التي يتناولها الرياضيون، في زمن أقصاه أسبوع، وفقًا لصفحة «ريميسا».

وتشهد دورة الألعاب الأفريقية، إدراج رياضة الشطرنج ضمن منافساتها، بعد أن اعتمدتها اللجنة الأولمبية الدولية كرياضة أولمبية، مثل ألعاب: «كرة القدم والكرة الطائرة والشطرنج وألعاب القوى والبوكسينغ والسباحة والقوس والسهم والتايكوندو واليد وتنس الطاولة والفروسية والمصارعة وكرة الريشة والتجديف والجمباز والدراجات والملاكمة والجودو والرماية والمبارزة ورفع الأثقال والكاراتيه والسنوكر.
 

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