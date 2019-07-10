أمطار إيطاليا تؤجل مواجهة المشعل الليبي مع بطل الدنمارك

الأمطار تغرق ملعب بطولة انترامينا الدولية لكرة اليد (صفحة ريميسا)

قررت اللجنة المنظمة، لبطولة انترامينا الدولية لكرة اليد المقامة بإيطاليا، تأجيل مباريات اليوم، بما فيها مواجهة ممثل كرة اليد الليبية فريق المشعل مع جلاد سكاي الدنماركي، بسبب هطول الأمطار بغزارة على مدينة تيرامو الالتي تقام بها البطولة التي انطلقت أول أمس في نسختها الـ47 بمشاركة خمسة آلاف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، تستمر حتى 14 من يونيو الجاري.

واستهل فريق المشعل من الخمس، مشواره في البطولة، بفوز كبيرعلى نظيره مونتيفيديو من الأورجواي بنتيجة 15/ 6، ثم فاز في مباراته الثانية على نظيره سيزكيبيورنك البولندي، بنتيجة 16/ 4، وفقًا لصفحة «ريميسا».

وتضم بعثة فريق المشعل 19 عضوًا، منهم 14 لاعبًا، إضافة إلى الطاقم الفني والإداري والطبي والإعلامي المصاحب.

