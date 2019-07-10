الورفلي ينتظر اجتماع الحسم مع الرجاء المغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 07:12 مساء
سند الورفلي «وسط» بقميص الرجاء البيضاوي (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت تقارير صحفية مغربية، إن الساعات القليلة الماضية شهدت عقد مسؤولو نادي الرجاء البيضاوي لقاءات مكثفة مع المدافع الدولي الليبي والأهلي طرابلس سند الورفلي ووكيل أعماله، من أجل التفاوض حول الشروط المالية للاعب، لكي يمدد إعارته مع الفريق لموسم جديد، أو الانتقال نهائيًا بعقد لموسمين مقبلين.

وذكرت صفحة «المغرب اليوم» أن الورفلي قدم تسهيلات مالية من أجل التوصل لاتفاق يبقي عليه في صفوف الرجاء، ومن المتوقع أن يصل الطرفان خلال الساعات المقبلة إلى حل قرار نهائي.

يشار إلى أن تسريبات تناقلتها جماهير الرجاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول إنه يريد مبلغ 700 ألف دولار لتجديد تعاقده مع الرجاء.
 

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