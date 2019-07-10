المنتخب الليبي يبدأ معسكره المغربي بطائرتي طرابلس وبنغازي

عدد من بعثة المنتخب الليبي للمحليين في مطار طرابلس 10 يوليو 2019 (صفحة اتحاد الكرة)

انطلقت رحلة المنتخب الوطني للمحليين، من مطار طرابلس، صباح اليوم، إلى تونس، لتلتقي باقي عناصر المنتخب الوطني القادمين من بنغازي شرق البلاد، ومن ثم التوجه سويا إلى المغرب لبدء المعسكر التدريبي استعدادا لخوض مباراة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للاعبين المحليين بأثيوبيا 2020.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي في تصفيات «الشان» في مباراتين «ذهابا وإيابا»، والفائز بمجموعهما يتأهل مباشرة إلى النهائيات.

يشار إلى أن الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع، منح كل التسهيلات للمنتخب الليبي، في معسكره، بداية من تسهيل الحصول على التأشيرة، واستعمال مرافق مركز المعمورة للمعسكرات الرياضية بمدينة سلا مجاناً، بدون تحمل أي أعباء مالية.

وتضم قائمة المنتخب الوطني التي اختارها المدرب جلال الدامجة، 24 لاعبًا لخوض المعسكر الإعدادي بالمغربية، خلال الفترة من 10 يوليو الجاري وحتى 1 أغسطس المقبل.

