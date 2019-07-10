إعفاء منتخب ليبيا من تمهيدي كأس العالم 2022

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 10 يوليو 2019, 03:29 مساء
منتخب ليبيا الأول لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

 تم إعفاء المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم ضمن 27 منتخبًا من خوض الدور التمهيدي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وحسب صفحة الحصرية للمنتخبات ستخوض المنتخبات المصنفة في المراكز بين 28 و54 الدور التمهيدي للتعرف على هوية 13 منتخبًا التي ستضاف إلى 27 منتخبًا التي تم إعفاؤها ليصبح العدد 40 منتخبًا ستخوض الدور الأول من جولة واحدة بمباراتين ذهابًا وإيابا.

وفي المرحلة الثانية يتأهل 20 منتخبًا سيتم تقسيمها إلى خمس مجموعات كل مجموعة مكونة من 4 منتخبات تخوض مواجهات من جولتين ذهابًا وإيابًا وبالتالي تتأهل 5 منتخبات تكون قد احتلت المراكز الأولى في كل مجموعة.

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