القنطري يجتمع بممثل برنامج الأمم المتحدة المقيم بليبيا

القنطري يلتقى بممثل برنامج الأمم المتحدة المقيم بليبيا (إنترنت)

عقد ظهر أمس الثلاثاء رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة دكتور بشير القنطري اجتماعاً موسعاً مع الممثل لبرنامج الأمم المتحدة المقيم بليبيا جيراردو نوتو وبحضور كل من دكتور محمد المجدوبي مدير إدارة المشروعات والمهندس عبدالله الهوني مدير مكتب التعاون بالهيئة.

وتناول الاجتماع حسب صحفة الهيئة بحث أوجه التعاون من خلال بناء القدرات للبناء المؤسسي للهيئة كما تم التباحث حول آلية تنسيق زيارات لمؤسسات شبابية دولية بدول أخرى لتبادل الخبرات بينهم.

كما أكد جيراردو نوتو على ضرورة العمل المشترك مع الهيئة لتجهيز المساحات الخضراء والملاعب والمكتبات الشبابية في كافة أنحاء ليبيا.

وبدوره أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري بأن شريحة الشباب في أي مجتمع لها دور كبير في نهضته على كافة الأصعدة وهذه الشريحة تشكل جزءًا مهمًا في بناء الدولة الحديثة من خلال الاندماج مع المجتمع والبرامج المستهدفة من قبل الهيئة.

كما أكد على أهمية دور الشباب والذي لا يختلف كثيرًا عن دور بقية الشرائح الأخرى بل يكاد يكون نقطة انطلاق تطور لأي مجتمع يسعى إلى النهوض في المجتمعات الأخرى.

القنطري يلتقى بممثل برنامج الأمم المتحدة المقيم بليبيا (إنترنت)