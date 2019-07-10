رئيس هيئة الشباب والرياضة يزور تونس

القنطري يزور مركز أعمال ستريم بتونس (إنترنت)

قام رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة دكتور بشير القنطري بزيارة لمركز أعمال ستريم بتونس.

ويعد مركز ستريم مركزاً للإبداع والابتكار الشبابي والذي يوفر الدعم والخدمات التي يحتاجها أصحاب الأفكار لتحويل أفكارهم إلى أعمال تجارية وتسريع نمو شركاتهم الناشئة وزيادة أرباحهم.

يأتي هذا عبر برامج التدريب والتوجيه وورش العمل وأحداث التشبيك مع الشباب حيث تعد ستريم مركزًا مبتكرًا يجمع الخبرة الدولية جنبًا إلى جنب مع البرامج المصممة بشكل فريد لمساعدة رواد الأعمال الواعدين من الشباب.

وعلى هامش الزيارة تحدث رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة للشباب مع الليبيين المشاركين في هذا البرنامج وطالبهم بأهمية العمل على إعطاء صورة حقيقية للشباب الليبي ودوره في استيعاب الكثير من هذه المشاريع لتحديد مدى إمكانيته في التأقلم مع هذا التوجه لغرض التعامل معه وفق النظرة الجديدة كما وعد بتذليل الصعاب وتقديم كل الدعم اللازم لهم.

القنطري يزور مركز أعمال ستريم بتونس (إنترنت)