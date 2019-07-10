رئيس هيئة الشباب والرياضة يزور تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 10 يوليو 2019, 03:21 مساء
القنطري يزور مركز أعمال ستريم بتونس (إنترنت)

قام رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة دكتور بشير القنطري بزيارة لمركز أعمال ستريم بتونس.

ويعد مركز ستريم مركزاً للإبداع والابتكار الشبابي والذي يوفر الدعم والخدمات التي يحتاجها أصحاب الأفكار لتحويل أفكارهم إلى أعمال تجارية وتسريع نمو شركاتهم الناشئة وزيادة أرباحهم.

يأتي هذا عبر برامج التدريب والتوجيه وورش العمل وأحداث التشبيك مع الشباب حيث تعد ستريم مركزًا مبتكرًا يجمع الخبرة الدولية جنبًا إلى جنب مع البرامج المصممة بشكل فريد لمساعدة رواد الأعمال الواعدين من الشباب.

وعلى هامش الزيارة تحدث رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة للشباب مع الليبيين المشاركين في هذا البرنامج وطالبهم بأهمية العمل على إعطاء صورة حقيقية للشباب الليبي ودوره في استيعاب الكثير من هذه المشاريع لتحديد مدى إمكانيته في التأقلم مع هذا التوجه لغرض التعامل معه وفق النظرة الجديدة كما وعد بتذليل الصعاب وتقديم كل الدعم اللازم لهم.

القنطري يزور مركز أعمال ستريم بتونس (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيثم ضانة رسمياً في صفوف الهلال الرياضي التونسي
رياضة محلية
ترامب لأمير قطر عن توسعة «العديد»: الحمد لله أنها بأموالكم
عربى
بأمر المحكمة..لا يحق لترامب حظر متابعيه على «تويتر»
دولى
لجنة أزمة الوقود تحدد بالأسماء محطات الوقود العاملة على مدار 24 ساعة في طرابلس ...
ليبيا
«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القيمة الغذائية للشوكلاتة