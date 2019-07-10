إقبال كبير على الدورة الشطرنجية بنادي الظهرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 10 يوليو 2019, 02:32 مساء
منافسات في الشطرنج بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر مسؤول بنادي الظهرة الإقبال المتزايد للمشاركين في الدورة التدريبية الرابعة للشطرنج بالنادي، والتي ستنطلق السبت المقبل ليزيد عدد المسجلين على 75 مشاركًا من الجنسين، البنين من 6 إلى 12 عامًا، والبنات 12 عامًا.

سيتولى الإشراف على تدريب البنين المدربون هاشم النعمي وميلاد الفيتوري ونزار النفاتي، والبنات ستتولى الإشراف عليهن مدربات متخصصات.
 
يذكر أن المشاركين سيتم توزيعهم على أربع مجموعات، الأولى الجيدون، والثانية الذين يجيدون تحريك القطع، والثالثة للذين لا يجيدون تحريك القطع، ومجموعة خاصة للبنات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيثم ضانة رسمياً في صفوف الهلال الرياضي التونسي
رياضة محلية
ترامب لأمير قطر عن توسعة «العديد»: الحمد لله أنها بأموالكم
عربى
بأمر المحكمة..لا يحق لترامب حظر متابعيه على «تويتر»
دولى
لجنة أزمة الوقود تحدد بالأسماء محطات الوقود العاملة على مدار 24 ساعة في طرابلس ...
ليبيا
«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القيمة الغذائية للشوكلاتة