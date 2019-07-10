إقبال كبير على الدورة الشطرنجية بنادي الظهرة

منافسات في الشطرنج بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مصدر مسؤول بنادي الظهرة الإقبال المتزايد للمشاركين في الدورة التدريبية الرابعة للشطرنج بالنادي، والتي ستنطلق السبت المقبل ليزيد عدد المسجلين على 75 مشاركًا من الجنسين، البنين من 6 إلى 12 عامًا، والبنات 12 عامًا.

سيتولى الإشراف على تدريب البنين المدربون هاشم النعمي وميلاد الفيتوري ونزار النفاتي، والبنات ستتولى الإشراف عليهن مدربات متخصصات.



يذكر أن المشاركين سيتم توزيعهم على أربع مجموعات، الأولى الجيدون، والثانية الذين يجيدون تحريك القطع، والثالثة للذين لا يجيدون تحريك القطع، ومجموعة خاصة للبنات.