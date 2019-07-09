هيثم ضانة رسمياً في صفوف الهلال الرياضي التونسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 07:49 مساء
هيثم ضانة بقميص السويحلي (صفحة السويحلي)

انتقل المدافع الليبي هيثم ضانة إلى صفوف فريق الهلال الرياضي الشابة التونسي، الصاعد حديثاً إلى الرابطة التونسية المحترفة الأولى، قادماً إليه من صفوف فريق السويحلي أحد فرق الدوري الممتاز الليبي.

وجاء انتقال المدافع هيثم ضانة «27 عامًا»، بعد أن اجتاز الكشوفات والفحوصات الطيبة بنجاح، لاسيما وإن مدة العقد بين الطرفين ستكون موسماً واحداً قابلًا للتجديد، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية «وال».

ويمتاز اللاعب الذي خاض تجربة سابقة مع فريق الأهلي طرابلس، ببنية جسمانية قوية، ويجيد كذلك المراقبة اللصيقة، بالإضافة إلى تمركزه الجيد في خط الظهر.
 

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