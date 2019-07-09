الشلماني: حصلت على وعد في القاهرة بزيادة الأندية الليبية في أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 03:26 مساء
رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس مجلس ادارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني في معرض رده على أسئلة الموقع الالكتروني للاتحاد الليبي عبر صفحته على «فيسبوك» الإثنين أنه خلال زيارته إلى مصر لحضور حفل افتتاح نهائيات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم التقي رئيس الاتحاد الأفريقي الكاف أحمد أحمد وعددًا من مسؤولي الاتحاد.

وكشف الشلماني أنه بحث معهم جميعًا المشاركة بأربعة فرق بدل اثنين في بطولتي أفريقيا على صعيد دوري الأبطال والكونفيدرالية نتيجة للظروف التي تمر بها ليبيا.

وأوضح الشلماني أنه تلقى وعدًا بالنظر في الطلب الليبي عبر رسائل موثقة مع الاتحاد الدولي والعربي والأفريقي أما بالنسبة للمشاركة العربية فقال الشلماني «رد الاتحاد العربي باختيار الأهلي بنغازي رغم أننا كنا نريد لعب أكثر من فريق».

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