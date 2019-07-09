قضية عمروش تجد حلًا بعيدًا عن إخطار الفيفا

المدرب الجزائري عادل عمروش (أرشيفية : الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة باتحاد الكرة الليبي أن قضية المدرب الجزائري عادل عمروش في طريقها للحل وأن إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالتسوية المالية ليس إنذارًا بقدر ما هو دعوة للتفاهم.

المدرب السابق لمنتخب ليبيا عمروش يطالب براتب عامٍ في حين أنه لم يعمل إلا أربعة أشهر فقط بعد أن ترك معسكر المنتخب وغادر دون سابق إنذار حيث يسعى مجلس إدارة الاتحاد لإنهاء الموضوع بشكل سريع.

وكان عادل عمروش قد قاد المنتخب الليبي لكرة القدم فى مباراة رسمية واحدة كانت أمام جنوب أفريقيا فى تصفيات أمم أفريقيا وانتهت بالتعادل بدون أهداف.