تحدي طمينة جاهز لنجوم صرمان في جنزور

نهائي القدم المصغرة بين نجوم صرمان وتحدي طمينة في جنزور (أرشيفية : الإنترنت)

وقع الاختيار من قبل الاتحاد الليبي لكرة القدم على مدينة جنزور لاستضافة نهائي بطولة ليبيا لكرة القدم المصغرة للموسم الرياضي 2018 -2019.

المباراة النهائية ستقام السبت الموافق 13 يوليو بملعب الأكاديمية جنزور في تمام السادسة مساء والتي ستجمع بطل أفريقيا تحدي طمينة وفريق نجوم صرمان.

وقد شكل مكتب النشاط الرياضي جنزور لجنة تنظيم للإشراف على الحدث وكان فريق نجوم صرمان توج السبت الماضي بكأس ليبيا لكرة القدم المصغرة بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب السد بكعام بركلات الترجيح (5/ 4) بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بتعادلهما بثلاثة أهداف لمثلها.

نهائي القدم المصغرة بين نجوم صرمان وتحدي طمينة في جنزور (أرشيفية : الإنترنت)