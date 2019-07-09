المشعل يواجه مونتيفيدو في دولية تيرانو لكرة اليد

أشبال نادي المشعل لكرة اليد يواجهون مونتيفيدو (إنترنت)

يواجه أشبال نادي المشعل لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، مونتيفيدو من الأرغواي في أولى مبارياته ببطولة تيرامو الدولية لكرة اليد الـ47 بإيطاليا.

يذكر أن المشعل كانت مشاركته السابقة في هذه البطولة منذ 15 عامًا، وقدمت مواهبه ذات مستويات نالت الإعجاب.