الألعاب الأفريقية تفرض برنامجًا تثقيفيًا عن المنشطات

الألعاب الأفريقية تفرض برنامجًا تثقيفيًا عن المنشطات (إنترنت)

أكد رئيس اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات، دكتور محمد الفقيه، عبر صفحة الاتحاد على «فيسبوك» أن اللجنة بدأت من يومين برامج التوعية والتثقيف للاعبين المشاركين بدورة الألعاب الأفريقية التي ستقام بالمغرب أواخر شهر أغسطس المقبل.

والبداية كانت بمنتخب الدراجات بمحاضرة عن أضرار المنشطات وأنواعها بمشاركة الدكتور محمد الساكنجي رئيس لجنة التوعية والتثقيف، والدكتور إبراهيم بن سعيد رئيس لجنة الكشف.

وأضاف الفقيه أن برنامج التوعية متواصل وستعطي محاضرات تثقيفية توعوية لكل المنتخبات المشاركة في الحدث الأفريقي بالمغرب لزيادة الوعي والتثقيف وللحد من أخطار المنشطات ومضعفاتها.